Już dawno w programie "Top Model" nie mieliśmy do czynienia z aż takimi emocjami! Podczas finału show TVN doszło bowiem do wpadki, która doprowadziła widzów do białej gorączki. Podczas ogłaszania ścisłej dwójki wkradł się błąd i pokazano zdjęcie nie tej kandydatki, co trzeba. Chwilę później internet zalała fala hejtu. Widzowie uznali, że finał "Top Model 7" jest jedną wielką ustawka. TVN próbuje załagodzić sytuację. Czy skutecznie? Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

