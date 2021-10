"Taniec z gwiazdami": Zadowolona Oliwia Bieniuk opuszcza studio Polsatu. Nowe zdjęcia paparazzi

Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka pokazała bardzo odważne zdjęcie na swoim Instagramie! 16-latka do tej pory rzadko udzielała się w mediach społecznościowych, ale ostatnio stała się aktywną użytkowniczką aplikacji. Jej najnowsze zdjęcie z pewnością zapadnie fanom w pamięci, ale czy nastolatka powinna umieszczać takie fotografie w sieci? Zobaczcie najnowsze zdjęcie Oliwki Bieniuk z basenu. Wakacje w pełni? :) Oliwia Bieniuk ma wakacje Już za niespełna 3 miesiące Oliwka Bieniuk będzie miała 17 lat. Nastolatka z dnia na dzień coraz bardziej przypomina swoją słynną mamę. Przypomnijmy, Oliwka jest córką aktorki Anny Przybylskiej, którą mogliśmy oglądać m.in. w "Złotopolskich", "Sezonie na leszcza", czy w "Daleko od noszy". W 2014 roku gwiazda przegrała walkę z chorobą. Aktorka osierociła trójkę dzieci ze związku z Jarosławem Bieniukiem: Oliwkę, Szymona i Jasia. Zobacz także: Oliwia Bieniuk ma jeszcze krótsze włosy? Co za zmiana! W przeciwieństwie do swoich rówieśniczek Oliwia Bieniuk jest mało aktywna w social mediach. 16-latka zdaje sobie sprawę, że każde jej zdjęcie jest szeroko komentowane w sieci. Oliwka stara się unikać rozgłosu, choć nie zawsze jej się to udaje. Bieniuk pokazała właśnie na Instagramie zdjęcie z wakacji. Nastolatka relaksuje się na basenie, wykorzystując ostatnie dni wolnego. Już za niespełna miesiąc Oliwia rozpocznie kolejny rok szkolny. Zobaczcie zdjęcie, które Oliwka umieściła na InstaStories. 16-latka tego lata postawiła na różowy strój kąpielowy w czarne wzory. Córka Anny Przybylskiej może pochwalić się świetną figurą! Ciekawe, co ćwiczy? ;) Oliwia Bieniuk pływa na basenie Oliwia Bieniuk jest bardzo podobna do mamy....