Już przed rozpoczęciem najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” mówiło się, że Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska będą tą parą, którą wywoła mnóstwo emocji. Choć przed pierwszym odcinkiem tanecznego show na celebrytkę spadła spora krytyka, obecnie wydaje się, że ten duet cieszy się dużym poparciem widzów. Hakiel i Kaźmierska dostarczają oglądającym mnóstwo rozrywki, ale nie wpływa to jednak na oceny jury. Choreograf i jego partnerka programowa mają świadomość, że nie są faworytami wśród jurorów.

To kolejny odcinek tanecznego show, który dostarczył widzom sporo emocji. Nie wszystkim oglądającym spodobały się oceny jury i po występie Kaźmierskiej oraz Hakiela w „Tańcu z gwiazdami” wybuchła burza. Fani uważają, że jurorzy są niesprawiedliwi, dlatego postanowili stanąć w obronie tej pary. Mimo niewysokich not choreograf nie był załamany. W rozmowie z naszą reporterką przyznał, że jest nawet zadowolony. Pochwalił też swoją programową partnerkę.

W dalszej części rozmowy Marcin Hakiel stwierdził, że tańczenie z Dagmarą Kaźmierską dostarcza mu mnóstwo przyjemności i wrażeń. Dodał, że nigdy nie jest pewny tego, jaką wersję układu ostatecznie wybierze celebrytka.

Z królową to jest tak, że generalnie nigdy do końca nie wiem, którą wersję naszej choreografii zatańczymy, więc zawsze muszę być przygotowany na kilka ewentualności. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo to jest urok cały i osobowość Dagmary. To jest to, za co ludzie ją kochają

– wyjaśnił.