Rafał Maserak największą popularność zyskał dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami". Początkowo to on był tłem dla znanych osób, z którymi przyszło mu tańczyć. Z biegiem czasu wyrósł jednak na największą gwiazdę tego show. Niemal każda artystka chciała, aby to właśnie z nim złączono ją w programie. Rafał Maserak tańczył między innymi z Małgorzatą Foremniak, Joanną Moro, Marceliną Zawadzką czy też Anną Muchą. Którą z nich wspomina najlepiej? Jego odpowiedź może was zaskoczyć! Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

Rafał Maserak to bardzo utalentowany tancerz