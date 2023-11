Justyna Żyła w "Tańcu z gwiazdami"?

Justyna Żyła wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?! To bardzo prawdopodobne! Po okładkowej sesji dla "Playboya", Żyła ma szeroko otwarte drzwi na gwiazdorskie salony i z pewnością będzie chciała wykorzystać swoje pięć minut! Medioznawca Marcin Sanakiewicz z UMCS w Lublinie w rozmowie z Se.pl, ocenił dlaczego żona Piotra Żyły zdecydowała się na taką odważną sesję i jakie następne kroki podejmie:

Biorąc pod uwagę medialny rozgłos, jakiego nabrały prywatne sprawy między panem Piotrem a panią Justyną, sesja w "Playboyu" nie dziwi. Wbrew wielu komentarzom, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, nie łączyłbym jednak kwestii osobistych z decyzją o udziale pani Justyny w rozbieranej sesji zdjęciowej. To raczej przemyślana decyzja marketingowa, próba wykorzystania „pięciu minut” - trzeba powiedzieć, że całkiem udana - powiedział Sanakiewicz dla Se.pl.

Medioznawca zapytany o to czy Justyna Żyła będzie chciała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami", stwierdził jednoznacznie, że to bardzo prawdopodobne:

Odnośnie potencjalnego udziału pani Justyny w programach telewizyjnych, takich jak "Taniec z Gwiazdami", myślę, że jest to całkiem prawdopodobne. Ten i podobne formaty w zasadzie wyczerpały już zasób gwiazd, z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Pojawienie się nowej postaci daje potencjał nie tylko dla rozwoju jej kariery, ale także idealnie wpisuje się w nieustanną potrzebę produkowania gwiazd przez stacje telewizyjne - powiedział.