Za kilka tygodni ruszy kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", ale już teraz trwają spekulacje, kto się w niej pojawi. Wśród pewnych uczestników są m.in. Julia Wieniawa, Sylwia i Mikołaj z "Love Island" czy Anna Karwan. Czy wsród nich zobaczymy Mistera Polski 2019, Daniela Borzewskiego? Przypominamy - Borzewski jest profesjonalnym tancerzem, który od lat występuje z grupą Volt Agustina Egurroli. Co jednak z tańcem towarzyskim? Czy byłby gotowy uczyć gwiazdę? Warto dodać, że w show ma pojawić się także... Karolina Gilon, przyjaciółka Daniela! Czy to skłoni produkcję do zatrudnienia Mister Polski? Posłuchajcie, co zdradził w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria.

Daniel Borzewski wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Karolina Gilon ma pojawić się w show. Czy będzie partnerował jej Daniel?