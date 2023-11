Jeszcze nie opadły emocje po zakończeniu jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami", a już pojawiły się pierwsze doniesienia o uczestnikach kolejnej odsłony tanecznego show. Na liście nazwisk pojawiły się takie gwiazdy jak Julia Wieniawa czy Tomasz Oświeciński, a do grona uczestników mają także dołączyć znani z programu "Love Island", Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Czy para ma szansę zyskać sympatię widzów?

Zwycięzcy programu "Love Island" będą mieli okazję pozostać w show biznesie na dłuższy czas. Wygląda na to, że para przypadła do gustu stacji Polsat - jak podaje Pudelek.pl, producenci programu "Taniec z gwiazdami", zdecydowali się zaprosić ich do 11. edycji tanecznego show. Najprawdopodobniej już w marcu, na parkiecie zobaczymy Sylwię i Mikołaja i co więcej, gwiazdy "Love Island" mają zatańczyć w ze sobą w parze.

Sylwia Madeńska jest zawodową tancerką, dlatego też mogłaby partnerować Mikołajowi w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda "Love Island" jest specjalistką w tańcach latynoamerykańskich i posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje do tego, aby móc wystąpić w "Tańcu z gwiazdami" w roli tanecznej trenerki. Póki co para jest na etapie negocjowania warunków umowy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Mikołaja i Sylwię.

Sami byliśmy zdziwieni ta informacją zaraz po zobaczeniu informacji (...) zadzwoniliśmy do menadżera, skąd to wypłynęło. Oczywiście moim i Mikołaja marzeniem byłoby uczestnictwo w Tańcu z Gwiazdami. Podsumowując o niczym takim nie wiemy - odpowiedziała nam Sylwia.

Kibicowalibyście Sylwii i Mikołajowi w "Tańcu z gwiazdami"?

Myślicie, że Sylwia i Mikołaj podbiliby serca widzów w tanecznym show?