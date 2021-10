"Taniec z Gwiazdami": Oliwia Bieniuk o Annie Przybylskiej: "Przez to, że mama..."

Jarosław Bieniuk pokazał jak spędza czas ze swoim najmłodszym synkiem. Kazimierz rośnie jak na drożdżach! Czy robi się coraz bardziej podobny do taty? A może wręcz przeciwnie? Zobaczcie najnowsze zdjecia ojca i synka. Zobacz także: Oliwia Bieniuk zastąpi Annę Przybylską? "Zawojuje show-biznes. Oby tylko miała dobrych doradców" Jarosław Bieniuk z synem Kazimierzem. Podobny do ojca? Historia miłości Jarosława Bieniuka i Martyny Gliwińskiej była skomplikowana. Jeszcze przed porodem Martyna oznajmiła, że nie potrafi się dogadać z byłym partnerem. Oświadczyła nawet, że będzie samotnie wychowywać Kazimierza. Na szczęście udało im się dojść do porozumienia. Chłopiec urodził się w marcu 2020 roku. Starsze, przyrodnie rodzeństwo od razu go pokochało! Jako pierwsza, wspólne rodzinne zdjęcie opublikowała Oliwia, później najstarszy syn Jarosława, Szymon pokazał jak zajmuje się bratem. Tym razem Jarosław Bieniuk, który nie jest zbyt aktywny w sieci, pokazał jak spędza czas z maluchem. Wygląda na to, że panowie wybrali się na wspólny spacer. Sportowiec opublikował także selfie z synem. Kazik rośnie jak na drożdżach. Robi się coraz bardziej podobny do taty? Zobacz także: Oliwia Bieniuk pierwszy raz o śmierci mamy, Anny Przybylskiej: "Chciałabym ci powiedzieć, jak bardzo cię kocham!" Jarosław Bieniuk pokazał nowe zdjęcie ze swoim najmłodszym synkiem. Najmłodszy syn Jarosława Bieniuka ze związku z Martyną Gliwińską przyszedł na świat w marcu 2020 roku. Wyświetl ten post na Instagramie. ...