Maciej Orłoś sam zrezygnował z pracy w Telewizji Publicznej? Zaledwie kilka dni temu znany dziennikarz ze łzami w oczach pożegnał się z widzami i podziękował im za wspólnych 25 lat w programie "Teleexpress". Media sugerowały wówczas, że Maciej Orłoś rozstał się z redakcją z powodu nowego szefa programu i plotkowano, że jest on kolejną ofiarą "dobrej zmiany" przez którą w ostatnich kilku miesiącach z pracą pożegnało się wielu dziennikarzy takich jak: Tomasz Lis, Beata Tadla czy Piotr Kraśko. Teraz kolega Macieja Orłosia w rozmowie z Super Expressem sugeruje, że dziennikarz sam podjął decyzję o odejściu z TVP wcale nie przez nową władzę a przez propozycję nowej pracy. Wojciech Reszczyński, pierwszy prowadzący "Teleexpressu", przyznaje, że decyzja Orłosia była dla niego szokiem. Dla mnie jego odejście to był szok. Byłem bliski zawału. Nie spodziewałem się tego w żadnym wypadku. Do głowy mi nie przyszło, że ktoś mógł mu powiedzieć: "Dziękujemy panu". To wykluczone! A tutaj raptem ta odmiana. Czyli dostał ofertę nie do odrzucenia... - stwierdził Wojciech Reszczyński. Co ciekawe, Wojciech Reszczyński twierdzi, że Maciej Orłoś kompletnie nie pasował do roli prowadzącego "Teleexpress"! Według dziennikarza, program zyska, po jego odejściu. W przypadku Macieja Orłosia nie wiem, czy pomysł zatrudniania aktorów w roli prezenterów to był dobry pomysł. Oni mają świetnie wyrobione aparaty mowy, ale na studiach aktorskich nie są nauczeni samodzielnego myślenia. Dziennikarstwo jest na wskroś indywidualistyczne, tu trzeba pokazać swoją osobę. Aktor w ogóle nie nadaje się do roli prezentera i dziennikarza. Dziennikarz musi mieć jakieś jaja- stwierdza Reszczyński. Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, że ten program zyska i ma szansę dzięki temu przetrwać! Oczywiście, jeśli zmieniłby się jeszcze ze strony formy,...