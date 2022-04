Maciej Orłoś opublikował pierwsze zdjęcie z nową partnerką! Złośliwe komentarze w sieci 

Związek Jacka Borkowskiego i Pauliny Koziejowskiej jest aktualnie jednym z głośniejszych w polskich mediach. Para spotyka się od krótkiego czasu, ale pogodynka zdążyła już poznać dzieci aktora. Może to oznaczać, że nie jest to tylko przelotny romans, a początek poważnego związku. W końcu aktor już od jakiegoś czasu wspomina, że ma dość samotności.. Jacek Borkowski znalazł nową miłość? Borkowski już od jakiegoś czasu otwarcie przyznawał, że jest gotowy na nowy związek. Jego żona zmarła dwa lata temu na białaczkę, a teraz aktor wychowuje dwójkę dzieci 15-letniego Jacka i 12-letnią Magdę. Jednak już same poszukiwania wzbudzały sporo kontrowersji. W końcu bez ogródek mówił o swoich wymaganiach w stosunku do przyszłej partnerki. Musiała być młodsza od niego i polubić jego dzieci. Wydaje się, że Paulina Koziejowska spełnia oba te warunki. Czy to oznacza, że aktor znalazł już swoją drugą miłość? O tym pewnie dowiemy się niebawem, a tymczasem pogodynka, którą znamy z anteny Nowa TV, w rozmowie z se.pl zdradziła: Jacek jest świetnym facetem. Spotykamy się. A co z tego będzie, czas pokaże. Oboje wydają się być zakochani i mówią o związku bardzo poważnie. Być może znajdą razem szczęście. W końcu nie jest to pierwszy showbiznesowy związek z tak dużą różnicą wieku (Koziejowska jest młodsza od aktora o 23 lata). Jak mówi pogodynka, czas pokaże... Zobacz: Jacek Borkowski spotyka się piękną pogodynką! Jest od niego młodsza o 23 lata! Paulina Koziejowska- zdjęcia na Instagramie Jacek Borkowski z dziećmi Paulina lubi ścianki. Niedawno pojawiła się na inauguracji aparthotelu Varsovia Apartamenty Kasprzaka!