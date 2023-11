W kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" znów działo się dużo na parkiecie! Uczestnicy zmierzyli się z jive’m, fokstrotem a także próbowali swoich sił m.in. w walcu wiedeńskim. Ostatnio z programem pożegnała się Reni Jusis. Piosenkarka odpadła w pierwszym odcinku show i pożegnała się z możliwością zdobycia Kryształowej Kuli i 100 tysięcy złotych.

W drugim odcinku jurorzy również nie pobłażali uczestnikom i tancerzom. Do samego końca nie było wiadomo, kto przejdzie do kolejnego odcinka a kto zakończy przygodę w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie, co działo się na parkiecie!

Komu kibicowaliście?