"Taniec z Gwiazdami": trzy pary walczyły dziś o wejście do wielkiego finału ósmej edycji show - Kasia Dziurska i Tomasz Barański, Beata Tadla i Jan Kliment oraz Popek i Janja Lesar. Ostatecznie - w finale zobaczymy Kasię Dziurską i Beatę Tadlę! Z programem pożegnał się Popek.

Taniec z Gwiazdami: PÓŁFINAŁ - relacja, kto odpadł?

21:56 - czas na WYNIKI! Z programu odpadają: Popek i Janja Lesar.

21:41 - cząstkowe wyniki głosowania widzów:

47% Popek

53% Kasia Dziurska

21:39 - tabela po trzech tańcach:

Kasia Dziurska i Tomasz Barański - 37 + 35 + 40 = 112

Popek i Janja Lesar - 27 + 30 + 35 = 92

21:33 - taniec współczesny Kasi Dziurskiej i Tomasza Barańskiego.

Pawłowi dałem też 10, ale żeby powiedzieć, że jestem za Wami, to wstanę - powiedział Grabowski.

Iwona Pavlović: 10

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 10

Michał Malitowski: 10

Razem - 40 pkt

21:48 - Popek i Janja Lesar zatańczyli tango!

Chwyciłeś Pana Boga za nogi, że tańczysz z Janją! Ona ma technikę, która pozwala Ci ją ponosić jednym palcem. Ty Pawle, moja rada, bo to tango było przyzwoite, nie flirtuj już z tańcem, jutro masz go poślubić - mówiła Pavlović.

Iwona Pavlović: 8

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 9

Michał Malitowski: 8

Razem - 35 pkt

21:22 - ostateczna dogrywka między Kasia Dziurską a Popkiem!

21:20 - cząstkowe wyniki. Pierwsza para, która wystąpi w wielkim finale za tydzień to Beata Tadla i Jan Kliment!

21:17 - wzruszający występ Natalii Szroeder w hicie Zbigniewa Wodeckiego "Z tobą chce oglądać świat"!

Iwona Pavlović: 8

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 9

Michał Malitowski: 8

Razem - 35 pkt

21:14 - punktacja po obu tańcach:

Beata Tadla i Jan Kliment - 40 + 34 = 74

Kasia Dziurska i Tomasz Barański - 37 + 35 = 72

Popek i Janja Lesar - 27 + 30 = 57

21:09 - slow fokstrot do utworu "Zacznij od Bacha" zatańczyli Kasia Dziurska i Tomasz Barański.

Było wiele błędów, brakowało tej płynności, ale swingowałaś trochę - mówił Malitowski. Pięknie! To było coś wspaniałego patrzeć na Was taniec i słuchać tej wspaniałej piosenki Zbyszka - stwierdził Grabowski.

Iwona Pavlović: 8

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 9

Michał Malitowski: 8

Razem - 35 pkt

21:00 - do piosenki "Lubię wracać tam gdzie byłem" Zbigniewa Wodeckiego walca wiedeńskiego zatańczyli Popek i Janja Lesar.

Dziś nie jest Twój dzień, takie mam przeczucie. Musisz przywalić w tym ostatnim tańcu - mówił Malitowski.

Iwona Pavlović: 7

Andrzej Grabowski: 9

Ola Jordan: 8

Michał Malitowski: 6

Razem - 30 pkt.

20:49 - wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego, jurora programu! Beata Tadla i Jan Kliment zatańczyli cha chę do utworu "Rzuć to wszystko co złe"

Trochę więcej chciałbym energii w ciele, akcentu w nogach, tak jak było na koniec, wtedy było super - mówił Malitowski.

Iwona Pavlović: 8

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 8

Michał Malitowski: 8

Razem - 34 pkt.

20:47 - tabela po pierwszym tańcu:

Beata Tadla i Jan Kliment - 40 pkt.

Kasia Dziurska i Tomasz Barański - 37 pkt.

Popek i Janja Lesar - 27 pkt.



20:43 - paso doble Kasi Dziurskiej i Tomasza Barańskiego, trenowane pod okiem Michała Malitowskiego.

Jeden ma szczęście, drugi ma talent - Kasia jesteś fenomenalna - ocenił Malitowski. Wiesz co Kasiu, u mnie masz pod górkę, Ty jesteś świetna, więc moje wymagania wobec Ciebie są jak do profesjonalistki, dlatego mam niedosyt - mówiła Iwona Pavlovic.

Iwona Pavlović: 8

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 10

Michał Malitowski: 9

Razem - 37 pkt.

20:34 - Ola Jordan trenowała jive'a z Popkiem i Janją Lesar. Jak efekty?

Ja się tak cieszę, że to przeżyłeś, że to już koniec. Trochę się pomyliłeś na początku, ale byłam na treningu i wiem jak Ci ciężko jest, trudno, tak się stało - mówiła Ola Jordan.

Iwona Pavlović: 6

Andrzej Grabowski: 9

Ola Jordan: 8

Michał Malitowski: 4

Razem - 27 pkt.

EastNews

20:11 - tango Beaty Tadli i Jana Klimenta pod okiem Iwony Pavlović, która trenowała parę!

Każdy taniec Cię określa, w tym tańcu byłaś Beatą Tadlą, tańczącą czysto, klarownie, intymnie, well done - mówiła Iwona. To był Twój najlepszy taniec - potwierdził Grabowski.

Iwona Pavlović: 10

Andrzej Grabowski: 10

Ola Jordan: 10

Michał Malitowski: 10

Razem - 40 pkt.

20:06 - czas start. Dziś pary zatańczą aż trzy razy, w tym raz do piosenki Zbigniewa Wodeckiego.

Widzów przywitała jak zwykle szykowna Paulina Sykut.

