W najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy i jurorzy złożą hołd dla Zbigniewa Wodeckiego, który zmarł 22 maja 2017 roku. W półfinale show, trzy pary walczące o Kryształową Kulę, zatańczą do hitów artysty - długoletniego jurora programu.

W programie usłyszmy największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego - „Zacznij od Bacha”, „Rzuć to wszystko co złe” i „Lubię wracać tam gdzie byłem”.

Zobacz: Najbardziej wzruszający moment na Fryderykach! Córka Wodeckiego odebrała nagrodę dla taty!

Zbigniew Wodecki był gościem specjalnym polsatowskiej edycji show. W 2015 roku w wielkim finale IV edycji, którą wygrali Ewelina Lisowska i Tomasz Barański, tak mówił o swoim powrocie do programu:

Przyjadę jak się przyjeżdża do szkoły, w której spędziło się kilka dobrych lat. Nie ukrywam, nie obejdzie się bez lekkiego wzruszenia. Jestem bardzo ciekaw i atmosfery i tego co się zmieniło, a co zostało po staremu. Cieszę się że zobaczę też moje „koleżeństwo – jurorostwo”, panią Beatę, Andrzeja Grabowskiego czy Iwonkę Pavlović, bo rzadko mamy okazję się spotkać - mówił.