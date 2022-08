"Taniec z Gwiazdami": Kim jest Jacek Jelonek, który stworzy pierwszy męski duet w programie?

2 listopada show "Prince Charming" zadebiutuje na antenie TTV. Program z udziałem gejów, którzy walczą o serce tego jedynego (w roli księcia Jacek Jelonek), cieszy się wielką popularnością w serwisie player.pl, gdzie można zobaczyć już 8. odcinek. A dojdzie w nim do pierwszego pocałunku! Kogo pocałuje książę? Zobacz także: "Prince Charming": Jacek Jelonek odsłania kulisy wyczekiwanego show! "Nie chciałbym, żeby ten program..." Pierwszy pocałunek w "Prince Charming". Kto zdobył serce Jacka Jelonka? Rywalizacja o serce Jacka Jelonka nabiera tempa! Panowie, którzy mieli szansę być z nim na oddzielnej randce w "Prince Charming", są w nim coraz bardziej zauroczeni. Najbardziej 25-letni Oliwer, ale także Wojtek czy Arkadiusz. W 8. odcinku programu z udziałem gejów uczestnicy ponownie stanęli do rywalizacji o możliwość randki sam na sam z Jackiem. Najpierw w duecie konkurencję w gotowaniu wygrali Oliwer oraz Marek (który od jakiegoś czasu narzekał, że jest zawsze drugi w konkurencjach), potem zaś w tańcu lepszy okazał się Marek! To właśnie on poszedł na romantyczne spotkanie z księciem! Marek już na samym początku wpadł w oko Jackowi - podczas pierwszej zapoznawczej kolacji to właśnie ten chłopak zrobił na Jelonku wrażenie: Wchodząc na kolację zauważyłem Marka i chciałem go bliżej poznać - powiedział. Randka chłopaków w "Prince Charming" przebiegła w bardzo miłej atmosferze! Jacek był pod wrażeniem pewności siebie Marka, zaznaczył jednak: Jest bardzo pewnym siebie chłopakiem, co mi się podoba, obawiam się, żeby ta pewność siebie nie poszła w drugą stronę, taką przesadzoną - mówił Jacek. Póki co, po namowach Marka, Jelonek zgodził się na pierwszy pocałunek! Było...