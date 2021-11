"Taniec z Gwiazdami": Jan Kliment komentuje swoją wulgarną wypowiedź: "Zadzwoniłem do Hani"

Jan Kliment w rozmowie z mediami odniósł się do komentarza Hanny Żudziewicz! Jak juror "Mam talent" i były tancerz "Tańca z Gwiazdami" zareagował, kiedy zobaczył nagranie opublikowane przez koleżankę z parkietu. Ta z klasą odniosła się do jego wulgarnej wypowiedzi po finale dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Sprawdźcie, co teraz powiedział Jan Kliment!

Jan Kliment szczerze o relacji z Hanną Żudziewicz po aferze w finale "Tańca z Gwiazdami"

Jan Kliment przez wiele lat był jednym z najpopularniejszych tancerzy występujących w "Tańcu z Gwiazdami". Jego przygoda z tanecznym show zakończyła się wiosną br., kiedy to okazało się, że zobaczymy go w najnowszej edycji programu "Mam talent". Chociaż Jan Kliment przeszedł do TVN to wciąż pojawiał się na nagraniach hitu Polsatu - tancerz wspierał tam swoją żonę, Lenkę Kliment, która w dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami" tańczyła w parze z Radkiem Liszewskim.

Jana nie zabrakło również w wielkim finale tanecznego show, ale jego reakcja na zwycięstwo Piotra Mroza i Hanny Żudziewicz zszokowała wszystkich.

Jan Kliment, chwilę po ogłoszeniu wyników, w bardzo wulgarnych słowach skomentował finał "Tańca z Gwiazdami", a jego reakcja została zarejestrowana przez kamery.

- Ch** im w d**. Ja pie**** - podsumował Kliment.

Nagranie trafiło do mediów, a sam Jan Kliment po jakimś czasie przeprosił za swoje zachowanie. Niecenzuralną wypowiedź Jana Klimenta z klasą skomentowała również Hanna Żudziewicz, która razem z Piotrem Mrozem wygrała ostatnią edycję show Polsatu. Tancerka zapewniła wówczas, że nie ma żalu do swojego kolegi.

To, że popełniamy błędy, to normalna sprawa. Najważniejsze, to nie wytykać nikogo palcem, nie pokazywać tych błędów. I kierować się takimi wartościami jak miłość, przyjaźń, wybaczenie, solidarność. To są wartości, którymi chcę się w życiu kierować (...) Nie mam żadnej urazy do Janka Klimenta, pozdrawiam go z tego miejsca bardzo serdecznie - komentowała Hanna Żudziewicz na InstaStories.

Teraz Jan Kliment odniósł się do komentarza Hanny Żudziewicz!

Jan Kliment w rozmowie z "Faktem" przyznał, że kiedy żona pokazała mu komentarz Hanny Żudziewicz postanowił do niej zadzwonić.

Moja żona mi to pokazała, ja sam osobiście zadzwoniłem do Hani, bo nie będę się wypowiadać już na ten temat, ale moja wypowiedź nie była do żadnej osoby. Z Hanią i Jackiem chętnie pójdę na plażę, na Powiśle, pójdziemy i będziemy oglądać rzekę, zachód słońca. Przecież my się znamy tyle lat. Nie wyobrażam sobie, żebym miał skrzywdzić kogoś moimi słowami - Jan Kliment wyznał w rozmowie z reporterem "Faktu".

