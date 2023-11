1 z 5

Niebawem na antenie Polsatu zobaczymy 8. edycję show "Taniec z Gwiazdami". Program zawsze budzi ogromne emocje i przyciąga tłumy widzów przed ekrany telewizorów. Nic dziwnego, każdy chce zobaczyć taneczne popisy znanych gwiazd, które na co dzień z tańcem nie mają wiele wspólnego. Zbliżająca się edycja show będzie tym bardziej gorąca, bo zobaczymy wyjątkowe gwiazdy: Popka, Renatę Kaczoruk, Wiktorię Gąsiewską czy Beatę Tadlę, walczącą ze swoim życiowym partnerem - Jarosławem Kretem. Co ciekawe, fakt24.pl spytał Edytę Herbuś, czy jest szansa, że zobaczymy ją w show. Co odpowiedziała? Zobaczcie na kolejnych stronach galerii!

