Ewelina Lisowska i Tomasz Barański są faworytami programu "Taniec z Gwiazdami". I to nie tylko jurorów! Jak udało nam się dowiedzieć, to oni dostają najwięcej głosów od widzów, więc są murowanymi kandydatami do zwycięstwa.

Już w piątek para zatańczy walca wiedeńskiego. To może być najtrudniejszy odcinek dla piosenkarki!

Ewelina Lisowska w walcu wiedeńskim

W pięciu dotychczasowych odcinkach „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” ani razu nie zeszli w nocie łącznej poniżej 35 punktów, aż 3 krotnie wygrywając rywalizację. Ewelina najlepiej jednak radzi sobie w tańcach latynoamerykańskich. Jak więc wypadnie w standardzie? Jesteśmy pewni, że znakomicie!

Będziecie jej kibicować?

ŚLEDŹCIE NASZĄ RELACJĘ NA ŻYWO

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański w poprzednim odcinku

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański na ramówce Polsatu