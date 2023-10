W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" z programem pożegnali się Michał Mikołajczak i Julia Suryś. Z kolei Karolina Pisarek i Michał Bartkiewicz za swoje wykonanie swinga otrzymali 28 punktów, ale modelka mimo całkiem wysokich not usłyszała kilka krytycznych słów od Iwony Pavlović. W rozmowie z Party.pl Karolina Pisarek odpowiada na szpilę jurorki dotyczącą "bogactwa"!

Karolina Pisarek po "Tańcu z Gwiazdami" nie ukrywała, że jest dumna z ich ostatniego tańca, a jej partner taneczny dodaje wprost, że podczas odcinka na żywo zatańczyli nawet lepiej niż na próbie generalnej:

Ja uważam, że to był najlepszy nasz wykon w porównaniu do próby generalnej. (…) To był nasz najlepszy taniec - powiedział tancerz.