Doda wydała swoją czwartą solową płytę. "Aquaria" jest jej spowiedzią, opowieścią o trudnych chwilach, z którymi mierzyła się w ostatnich latach. O walce z depresją, myślami samobójczymi, rozstaniu, toksycznej miłości a ostatecznie o rozliczeniu się z własną przeszłością:

Dobrze, że one wybrzmiały, dobrze, że to z siebie wyrzuciłam i zamknęłam - mówi Doda w rozmowie z Party.pl.

Co jeszcze powiedziała nam Doda o swojej najnowszej płycie?

Doda dziś jest z siebie dumna. Na rynku pojawiła się jej czwarta solowa płyta pt. "Aquaria", a piosenki, ze szczególnym naciskiem na warstwę liryczną wbijają w fotel. Teksty Dody są przepełnione bólem i cierpieniem. To emocje, które towarzyszyły jej jeszcze niedawno, kiedy jak sama twierdziła "była na dnie". Dziś Doda nie chce ich już tłamsić w sobie.

"Bez Ciebie chce żyć wiecznie" opowiada o planowaniu samobójstwa, więc są bardzo mocne piosenki jeżeli chodzi o tekst, natomiast dobrze, że one wybrzmiały, dobrze, że to z siebie wyrzuciłam i zamknęłam - przyznała.

W nowym wywiadzie na temat "Aquarii" Doda opowiedziała o połączeniu emocjonalnej i bolesnej warstwy lirycznej z tanecznym brzmieniem. Wypowiedziała się także na temat szaty graficznej całej płyty, przyznając:

Jakby chodziło o spójność o można by mi było założyć brak konsekwencji a jednak w sztuce wszystko się łączy i nie widzę w tym żadnej prowokacji, kiedy kobieta, artystka ma potrzebę ubierania się tak jak chce by jednocześnie być osobą wrażliwą. Nie ma we mnie przymusu wiary w swoje cierpienia tylko wtedy, jak ubiorę się od stóp do głów.