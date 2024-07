Doda po problemach z depresją i okrutnymi myślami zdecydowała się na terapię. Dziś wie, jak walczyć o swój spokój psychiczny i nie pozwoli, by ktokolwiek próbował jej go zakłócić:

To odpowiedź Dody na ostatnie wydarzenia?

Doda przerwała wywiad z Kubą Wojewódzkim i nie wyraziła zgody na jego publikację. Miała wystąpić w popularnym podcaście, jednak po 20 minutach wyszła ze studia. Showman tłumaczył fakt, że zapis rozmowy nie pojawi się w sieci, argumentując, że artystka miała usłyszeć niewygodne dla siebie pytania, a następnie wypunktował jej największe afery, o jakich przez laty rozpisywały się media. Doda jednak nie dała się sprowokować i nie odpowiedziała na wersję Kuby Wojewódzkiego by przedstawić swoją.

W rozmowie z Party.pl, Doda przyznała, że traumatyczny okres, z którym mierzyła się w ostatnim czasie, sprawił, że przewartościowała swoje życie. Dziś już nie zamierza dawać się prowokować innym i wyznaje, że w takich sytuacjach "ucina to i z satysfakcją grzecznie usuwa się z tej przestrzeni":

Zamknęłam go [trudny okres w swoim życiu - przyp. red.] definitywnie i mam nadzieję, że ostatecznie. Ataki paniki, lękowe lubią wracać i trzeba bardzo dbać o swój spokój psychiczny. Ja naprawdę nauczyłam się być taką strażniczką swojego spokoju, więc bardzo asertywnie ucinam jakiekolwiek naruszenia tego spokoju. Jak ktoś chce wypromować siebie kosztem mojego zdrowia, czy mojej osoby, narazić mnie na jakieś nerwy czy niepotrzebne ataki to ja po prostu nie wchodzę już w te polemiki tak jak kiedyś. Ja po prostu ucinam to i z satysfakcją, bo nigdy tak wcześniej nie robiłam, a stać mnie na to, grzecznie usuwam się z tej przestrzeni. Właśnie po to, by to nie nawracało, bo to jest ważne, żeby utrzymywać ten dobry stan spokoju ducha.