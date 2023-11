2 z 8

Magda Bereda i Kamil Kuroczko wystąpili jako drudzy. Gwiazda internetu do tej pory nie dostawała zbyt dobrych not od jurorów. Szczególnie krytycznie oceniała ją Iwona Pavlović. Czy w tym odcinku się to zmieniło? Niestety, tym razem jej taniec również nie został doceniony.

- Postępu nie widzę, nie widzę poprawy. Mam całą listę wypisanych błędów – podsumowała jej występ „Czarna Mamba”

Oceny jurorów:

Andrzej Grabowski: 6

Iwona Pavlović: 2

Michał Malitowski: 3