10. edycja "Tańca z gwiazdami" od początku budzi ogromne emocje. W programie pojawiły się niemal same nazwiska z pierwszych stron gazet, ale okazuje się, że niektóre gwiazdy, które wydawało się, że mają mocną pozycję w show-biznesie - wcale nie cieszą się sympatią widzów. Już w pierwszym odcinku odpadła Reni Jusis, potem Rafał Szatan, a teraz Joanna Lazer z "Red Lips".

Iwona Pavlović w rozmowie z Party.pl zdradziła, co sądzi o tym, że z "Tańca z gwiazdami" odpadają największe sławy. Wzruszona jurorka wyznała, że martwi ją to, że z programu odpadają dobrzy tancerze i podzieliła się swoją obserwacją. Dlaczego widzowie nie głosują na gwiazdy, które świetnie tańczą? Gwiazda odniosła się też do tego, że sami uczestnicy źle znoszą odpadnięcie z programu i zazwyczaj mocno je komentują.

Czy to oznacza, że taniec się już nie liczy, ale liczba fanów?

