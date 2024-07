Udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to marzenie niejednej gwiazdy. Tamara Arciuch również nie ukrywa tego, że gdyby dostała propozycję to najpewniej by z niej skorzystała:

Reklama

Jestem otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje i nie mówię nie - wyznała w rozmowie z Party.pl

Jak na razie gwiazda kibicuje swojemu ukochanemu, Bartłomiejowi Kasprzykowskiemu, który znalazł się w finale show. Co powiedziała o jego występach na scenie?

Reklama

Zobacz: Bartek Kasprzykowski jako Danuta Rinn! Wypadł lepiej niż Bilguun?