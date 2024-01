Aneta Glam nie stroni od medialnych afer, przez co w Polsce robi się o niej coraz głośniej. Ostatnio celebrytka wzięła udział w nowym reality show "Królowa przetrwania", w którym również jest o niej głośno i nie brakuje zaskakujących akcji. Jedna z nich z udziałem Anety Glam i Marty Linkiewiecz odbiła się echem w mediach. W rozmowie z Party.pl żona Miami opowiedziała o kulisach konfliktu z 26-latką oraz czego najbardziej się obawiała. Musiała interweniować produkcja.

Na Playerze pojawiło się właśnie nowe reality show z udziałem kobiet znanych z internetu i programów telewizyjnych, które nazywa się "Królowa Przetrwania". Influencerki walczą o przetrwanie w samym sercu dżungli, gdzie muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami. W programie biorą udział m.in. Aneta Glam i Marta Linkiewicz, które mają za sobą głośną kłótnię. Aneta Glam twierdzi, że Marta była jej fanką i kobiety były koleżankami, ale gdy zawodniczka freakfightów została kapitanem, ich relacje nagle uległy zmianie.

Marta musiała wybrać dwie dziewczyny, które przejdą do drugiego campu, a Aneta Glam była zniesmaczona, że 26-latka wybrała właśnie ją. Między dziewczynami rozpętała się kłótnia, w której padło wiele obraźliwych słów. Żona Miami musiała poprosić produkcję o wsparcie, bo bała się, że dojdzie do rękoczynów.

Ja podeszłam do produkcji, ponieważ ja się obawiałam rękoczynów. Nie chciałam, żeby coś takiego było w telewizji. Wiedziałam, że jeśli do czegoś takiego dojdzie, to będzie w internecie i będą wielkie afery. Ja bym się nie bała, gdyby mnie spróbowała uderzyć, ja jestem silna, ja bym jej oddała, ale wiedziałam, że to już zostanie na całe życie w internecie i ja po prostu chciałam uniknąć takiej sytuacji.

Aneta Glam twierdzi, że kłótnia z Martą Linkiewicz była spowodowana tym, że dziewczyna chciała się wybić na jej popularności.

Jestem przekonana, że Marta to zrobiła dla popularności, ponieważ wiedziała, że ja jestem znana z tego, że ze mną dramy są bardzo popularne, cały czas media piszą o dramach między mną, a Derpienski, między mną, a Gradek i mi się wydaje, że ona zrobiła to właśnie dlatego, żeby się pisało o tym, że mnie zaatakowała Marta i żeby były artykuły, no i były, także dopięła swego. Myślę, że tylko o to chodziło, bo nie miałyśmy żadnego spięcia wcześniej, byłyśmy wręcz koleżankami i wydaje mi się, że miała taki pomysł w głowie na popularność i wyskoczyła z tą agresją do mnie. Ja byłam w szoku i inne dziewczyny były w szoku.

