Sara szukała miłości w 4. edycji "Rolnik szuka żony", ale jej udział w programie zakończył się niemałymi kontrowersjami. Dziś jest szczęśliwą żoną i mamą, a jej synek wkrótce będzie świętował roczek. Ostatnio Sara pochwaliła się zdjęciami z ważnego wydarzenia i zaskoczyła w stylizacji niczym filmowa Barbie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sara z "Rolnik szuka żony 4"!

Tak dziś wygląda Sara z "Rolnik szuka żony 4"

Sara Szewczyk wzięła udział w 4. edycji randkowego hitu Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony" i zdecydowała się napisać list do Karola. Widzowie pokochali sympatyczną i charyzmatyczną blondynkę i wiele wskazywało, że to właśnie ona ma szansę zdobyć serce rolnika. Niestety ich relacja zakończyła się zanim jeszcze na dobre się zaczęła, a Sara miała żal do Karola, że nie pojechał z nią do lekarza po drobnym wypadku. Jakiś czas po programie Sara poznała Dawida - para wzięła ślub 5 czerwca 2021 roku. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i wspólnie wychowują synka Igora.

Ostatnio Sara pochwaliła się nowym zdjęciem i w różowej kreacji z piórami wygląda niczym Barbie. Tak się zmieniła od czasu programu!

Instagram / saritka_sz

Internauci są zachwyceni nowymi fotkami Sary z "Rolnika" i faktycznie porównują ją do Barbie, o której ostatnio jest tak głośno za sprawą nowego filmu z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem.

- Przepiękna ????????Jak dla mnie Barbie idealna ???? - Prawdziwa laleczka, pięknie wyglądasz

Tymczasem mnóstwo uwagi przyciąga również synek Sary. Igor ma jedenaście miesięcy i jego rodzice już przygotowują się do świętowania roczku swojego synka.

Obecnie Sara jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje zdjęcia z synkiem i zachwyca internautki kolejnymi stylizacjami. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej już w programie "Rolnik szuka żony" cieszyła się sympatią. Teraz jest podobnie, ale dzieje się to na Instagramie Sary. Przypomnijcie sobie, jak Sara wyglądała w programie i zobaczcie, jak prezentuje się obecnie!

Mat. prasowe

Instagram / saritka_sz