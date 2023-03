Już wiemy, że Roksana Węgiel będzie bohaterką programu TVP " Dance Dance Dance". Młoda wokalistka ćwiczy już od dłuższego czasu, a w mediach już chodzą słuchy, że gwiazda wspaniale radzi sobie na parkiecie. Według reguł programu Roksana potrzebuje osoby towarzyszącej, by występować w parze. W mediach pojawiły się już słuchy, że będzie to Oliwia Górniak, koleżanka artystki. Choć Roxie tego jeszcze nie potwierdziła, wszystko wskazuje na to, że to prawda. Kim jest Oliwia? Kim jest Oliwia Górniak? Roxie już jakiś czas temu zwróciła uwagę mediów swoimi filmikami, które umieszczała na InstaStory. Intensywne treningi, które relacjonowała Węgiel, wzbudzały podejrzenia, że to właśnie ona weźmie udział w tanecznym show TVP. Jak się okazało, przypuszczenia były słuszne i Roxie faktycznie wystąpi w programie. Na filmikach, które młoda gwiazda umieszczała w sieci, często oznaczała koleżankę Oliwię Górniak. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie ona będzie towarzyszką Roxie w walce o zwycięstwo w "Dance Dance Dance". O Oliwi Górniak nie wiadomo zbyt wiele. Tylko dzięki Instagramowi możemy się dowiedzieć, że Oliwia ma 17 lat i uczęszcza do Liceum w Jaśle i w tym mieście także mieszka. Oliwia co ciekawe interesuje się tańcem i nawet osiągnęła już kilka tanecznych sukcesów. W trzeciej edycji "Dance Dance dance" zobaczymy wiele gwiazd. Istnieją już doniesienia, że w programie wystąpią: Damian Kordas, Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy. W tanecznym show pojawią się również Marta i Paweł z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony"! Zobacz także: Roksana Węgiel zaszalała ze stylizacjami na planie "Jaka to melodia"! Pojawiła się w aż pięciu odważnych kreacjach!...