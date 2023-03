Roksana Węgiel zaczynała karierę jako dziecko. Wyznała, do czego zmuszali ją dorośli mężczyźni 

Roksana Węgiel w styczniu będzie świętowała swoje 18. urodziny i już ma plan na ten wyjątkowy dzień. Młoda gwiazda od dawna mierzy się z krytycznymi komentarzami na temat swojego wyglądu i zdaniem niektórych internautów wybiera zbyt odważne stylizacje, które sprawiają, że wygląda na znacznie starszą niż 17 lat. Ostatnio Roksana Węgiel w rozmowie z mediami przyznała, że na jej koncertach pojawiają się starsi mężczyźni, którzy "przytłaczają" ją swoim zachowaniem... Roksana Węgiel szczerze o zachowaniu mężczyzna na jej koncertach Roksana Węgiel swoją karierę zaczęła jako 12-latka i dorastała na oczach swoich fanów. Chociaż młoda gwiazda dopiero 11 stycznia skończy 18 lat, to już od dawna Roksana Wegiel wzbudzała kontrowersje dość odważnym makijażem i stylizacjami, które naprawdę sporo odsłaniają. Teraz sama Roksana Węgiel przyznała, że zdarzają jej się sytuacje na koncertach, które w pewien sposób ją przytłaczają. Chodzi o mężczyzn, którzy pojawiają się na jej koncertach i "dążą do kontaktu fizycznego": - Patrząc na to, w jakim wieku teraz jestem, to też zauważam, że jest więcej takich starszych panów, którzy przychodzą na moje koncerty. Nie ukrywam, że czasami to jest takie mocno przytłaczające, kiedy starsi mężczyźni za bardzo próbują dążyć do kontaktu fizycznego. Czasami zdarzało się tak na koncertach. - powiedziała wprost Roksana Węgiel w rozmowie z serwisem Pudelek.pl Zobacz także: Roksana Węgiel w "Dzień Dobry TVN". Tuż przed występem zdradziła swój sekret: "Jak to powiem, to mnie zabijecie..." Zwyciężczyni Eurowizji Junior dodaje szybko, że cały czas są przy niej osoby, które czuwają nad tym, aby nic jej się nie stało: - Są ludzie, którzy tego pilnują, żeby bezpieczeństwo było zachowane,...