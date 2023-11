1 z 6

Łukasz to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjny uczestnik 5.edycji "Rolnik szuka żony". Choć rolnik już na początku wyznał, że Agata wpadła mu w oko i stracił dla niej głowę, nadal flirtował z Pauliną, której przez kilka odcinków zrobił wielkie nadzieje. W ostatnim odcinku "Rolnika" zaprosił ją na randkę i wyznał, że nic między nimi nie będzie, bo jego serce jest już zajęte przez Agatę. Paulina, która przez cały program bardzo się starała, nie przyjęła dobrze tego, co jej wyznał:

- Jesteś największym hipokrytą jakiego spotkałam. Zrobiłeś ze mnie idiotkę! - wyznała Paulina.

Paulina zdradziła również, że Łukasz odzywał się do niej między nagraniami programu i dawał jej do zrozumienia, że coś między nimi się wydarzy. To jednak nie dla niej stracił głowę, a dla Agaty. Na rolnika spadła fala krytyki za jego postępowanie w stosunku do Pauliny. Produkcja programu musiała usunąć wiele negatywnych komentarzy na temat Łukasza. Im o rolniku jest głośniej, tym więcej mówi się o jego życiu prywatnym. Co o nim wiemy?

