Szymon Majewski będzie gwiazdą Polsatu! Showman poprowadzi nowy program "Suprise, suprise". Według informacji Super Expressu to właśnie Majewski, a nie jak wcześniej plotkowano, Hubert Urbański zostanie gwiazdą rozrywkowego show, który ma być hitem wiosennej ramówki. Dla dziennikarza będzie to oznaczać wielki powrót do pracy w telewizji - ostatni raz na szklanym ekranie mogliśmy oglądać go cztery lata temu. W tym czasie Szymon Majewski był bardzo aktywny w sieci, gdzie wyśmiewał problemy gwiazd i celebrytów.

Ostatnio o Szymonie zrobiło się głośno za sprawą doniesień o jego powrocie do Telewizji Publicznej. Nowy prowadzący program w Polsacie żartował wówczas z medialnych informacji publikując zabawny filmik w którym pokazał jak... odśnieża parking przed gmachem TVP.

