Szymon Majewski wychwala Dorotę Szelągowską! Showman rzadko pozytywnie wypowiada się na temat gwiazd ze stacji TVN. Tym razem jednak postanowił to zmienić i na swoim profilu na Facebooku zamieścił post, w którym pochwalił Dorotę Szelągowską. Szczególnie docenia ją za pozytywną energię i naturalność, której jego zdaniem wielu gwiazdom brakuje.

Dorota Szelągowska jest najlepsza! Jakbym był panem TVN-em, to bym na nią postawił. Nie jest drętwa jak... Nie jest protekcjonalna jak... Nie udaje luzu jak... Nie kryguje się jak... Jest uśmiechnięta, naturalna, dowcipna, nie narzuca się. Z przyjemnością się ją ogląda. Dorota, nic nie zmieniaj!

Dorota Szelągowska prowadzi program "Dorota was urządzi", w którym pokazuje proste i sprawdzone triki na to, jak gustownie i tanio urządzić mieszkanie. Szymon Majewski zachwycił się jej osobą po emisji jednego z odcinków. Zgadzacie się z nim?

