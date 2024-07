Szymon Majewski po raz pierwszy skomentował program "Azja Express", który jest hitem jesiennej ramówki TVN. Bohaterowie show, czyli Renata Kaczoruk, Leszek Stanek czy Małgorzata Rozenek są na językach wszystkich. Dużo emocji wśród widzów show budzi zachowanie Renaty Kaczoruk, która robi wszystko, by wygrać program i nie ogląda się na innych. Trzeba przyznać, że walczy, choć według sporej części widzów czasem za ostro. A to powoduje kłótnie między dziewczyną Kuby Wojewódzkiego, a innymi bohaterami show. Co o programie Azja Express sądzi Szymon Majewski?

Moim zdaniem ten program najlepiej zrobił Przemkowi Salecie. Ja wolę zawsze w takich produkcjach ludzi, którzy się bawią, lubię jak ludzie sobie pomagają (...) Ten program jest nastawiony na konfrontacje, niektórzy się wkręcają za bardzo. (...) Wolę postawę Salaty, on zawsze mówił temu koledze: "Spokojnie, tylko z godnością". To mi się podoba - powiedział Szymon Majewski.

A jak Szymon ocenia budzące skrajne emocje zachowanie Renaty Kaczoruk? Zobaczcie wideo!

