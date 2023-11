1 z 9

Trenerzy i prowadzący The Voice of Poland

Michał Szpak, Marcelina Zawadzka, Maria Sadowska i inne gwiazdy pojawiły się konferencji prasowej, promującej najnowszy sezon programu "The Voice of Poland". Nie zabrakło również Tomasza Kammela oraz Macieja Musiała oraz pozostałych trenerów programu, czyli Andrzeja Piasecznego oraz Barona i Tomsona. Już we wrześniu premiera 8. edycji muzycznego show! Fani Michała Szpaka z wypiekami czekają na debiut swojego idola w roli trenera "The Voice of Poland"!

