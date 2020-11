Od "Love Island" do "Tańca z Gwiazdami". Sylwia Madeńska zdradziła, ile udało jej się zrzucić! 

Sylwia Madeńska od początku roku przeszła niesamowitą metamorfozę. Bardzo schudła, a to jak szybko stało się to zauważalne, bardzo zaniepokoiło fanów. Zwyciężczyni "Love Island" jeszcze przed wakacjami przeszła sporą metamorfozę. Teraz jest jeszcze szczuplejsza niż wówczas. Przyczynił się również do tego intensywny czas treningów do "Tańca z Gwiazdami". Tancerka zdradziła, ile aktualnie waży. Nie uwierzycie ile kilogramów jej ubyło!

Zobacz także: "Love Island": Ostra wymiana zdań Mikołaja i Sylwii: "Musiałem ją nietrzeźwą odklejać od innych facetów"! Jest odpowiedź tancerki

Ile schudła Sylwia Madeńska w "Tańcu z Gwiazdami"?

Sylwia Madeńska brała udział w tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Mimo tego, że nie udało jej się dotrzeć do finału, wraz z Mikołajem Jędruszczakiem zajęli całkiem dobre miejsce. Ogrom treningów i bardzo intensywny tryb życia sprawił, że i tak już szczupła Sylwia Madeńska schudła jeszcze bardziej. Internauci już wiosną tego roku bardzo niepokoili się o zdrowie tancerki i sugerowali, że nie wygląda zdrowo, jednak gwiazda zapewniała, że wszystko ma pod kontrolą.

Od "Love Island" i po udziale w "Tańcu z Gwiazdami" Sylwia Madeńska schudła aż 8 kg. Zdradziła fanom w czym tkwi jej wagowy sukces:

Schudłam już jakiś czas temu. Od programu spadło mi jakieś 8 kg, jest to wynik diety (dieta i deficyt kaloryczny to podstawa!), ćwiczeń 2-3 razy w tygodniu, akceptacji samej siebie (bardzo długo mi to zajęło) oraz odrobiny stresu :)

Wow! Zobaczcie jej inspirującą metamorfozę! Pamiętacie, jak wyglądała jeszcze w "Love Island"?

Zobacz także: Sylwia Madeńska z "Love Island" wciąż chudnie. Fani są zaniepokojeni jej coraz szczuplejszą sylwetką

Sylwia Madeńska zdradziła, że udało jej się zrzucić aż 8 kg.

Instagram / mat. prasowe

Sylwia Madeńska w ciągu ostatniego roku schudła 8 kg. Tak wyglądała jeszcze za czasów udziału w pierwszej edycji "Love Island".