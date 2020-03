Sylwia i Mikołaj z "Love Island" udają, że są razem?! Paweł ujawnia zaskakujące kulisy show

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to jedyna z finałowych par programu "Love Island", która przetrwała próbę czasu. Pojawił się jednak ktoś, kto podważa wiarygodność tego związku. Chodzi o... Pawła Tyburskiego, ich kolegę z show! Celebryta zarzucił im, że ich związek jest fikcją. Zobaczcie, jak zareagowali na to Sylwia i Mikołaj.

Jak już wspomnieliśmy, Paweł Tyburski zarzucił swoim kolegom z programu, że udają tylko związek, aby zyskać rozgłos.

Ja nie muszę tego mówić, że oni udają, że są w związku i są sztuczni w tym wszystkim, bo wszyscy mają oczy. Dostaje tysiące wiadomości dotyczące tego, że ludzie już na nich patrzeć nie mogą, że pewnie po programie „Taniec z gwiazdami” ich relacja i tak się rozpadnie. Powiem więcej, moim zdaniem ich związek się nie rozpadł, on się nawet nigdy nie zaczął. To było tylko pompowanie balonika, który spowodował to, że oni wygrali "Love Island". Oni po prostu omamili ludzi, którzy byli przed telewizorami i którzy teraz dopiero przeglądają na oczy - stwierdził Paweł w rozmowie z "Faktem".