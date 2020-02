Sylwia i Mikołaj z "Love Island" to zwycięzcy pierwszej edycji tego programu. Para w dalszym ciągu jest ze sobą, a ich związek wydaje się być naprawdę udany. Jednak ostatnio na Instagramie tancerki pojawił się niepokojący wpis. Wygląda na to, że ostatnio Sylwia i Mikołaj nie we wszystkim się dogadują! Co dokładnie się dzieje?

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" przechodzą kryzys?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak już niedługo wystąpią w "Tańcu z gwiazdami". Jak wiadomo ta dwójka tworzy ze sobą parę nie tylko w tanecznym show, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. To właśnie program "Love Island" połączył ich losy! Sylwia i Mikołaj szybko zyskali grono fanów, którzy teraz śledzą ich poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Aktualnie para skrupulatnie przygotowuje się do udziału w tanecznym show i często dzieli się ze swoimi fanami refleksjami, dotyczącymi pracy na treningach. Jednak ostatni wpis Sylwii na Instagramie jest dość niepokojący. Czyżby ta dwójka przechodziła kryzys?

Tańczę od dziecka. Spędziłam na salach treningowych pół swojego życia, a co za tym idzie także ze swoim partnerem tanecznym. Taniec mocno zbliża do siebie. Pojawia się dużo emocji pozytywnych i negatywnych, a także damsko-męskich. Wiele par tanecznych zaczyna być ze sobą prywatnie, bo tak jest czasem łatwiej. Zawsze byłam przeciwna tego typu relacjom 😏 Uważałam, ze to już za dużo. Taniec jest piękna dyscypliną, lecz polega głównie na doskonaleniu się i wytykaniu sobie nawzajem błędów 😏 - napisała Sylwia na Instagramie.

Co najgorsze, pojawia się coraz więcej spięć między nimi:

Zaczynają się spięcia, które potem przenoszone są do domu. My z @mikolaj_jedruszczak_official staramy się to dzielić, jednak czasem nie jest łatwo 🙊Ostatnio coraz mniej nam to wychodzi... 😔 - napisała Sylwia Madeńska.

Jednak fani pary są przekonani, że Sylwia i Mikołaj ze wszystkim sobie poradzą, ponieważ według ich opinii tworzą naprawdę idealny związek! W końcu w każdym związku pojawiają się różnice zdań.

- Dacie radę 💕 program, hejt teraz taniec.... przetrwacie❤😘😍😙 - W każdym związku są wzloty i upadki nie poddawajcie się!!! 😘 - Będzie dobrze w sumie jest to poniekąd kolejne sprawdzenie wszych uczuć i jeśli wytrwacie to znaczy, że wszystko jesteście w stanie przetrwać i że jesteście szczerzy w tym co do siebie czujecie. Życzę powodzenia dajcie czadu. 😊 - Dacie radę ❤️❤️❤️ Głowa do góry 😍😍😍 - Jesteście fantastyczną parą, pasującą do siebie pod każdym względem, oboje piękni, z pasją i pomysłem na życie. Spięcia były, są i będą, kolejny program to dla Was kolejna próba, ale kto, jak nie Wy... Grunt, żeby iść dalej, mimo przeciwności, grunt żeby razem❤️ - piszą fani pary.

Jak widać Sylwia i Mikołaj nie mogą narzekać na brak wsparcia od fanów! My ściskamy za tę dwójkę mocno kciuki i wierzymy, że to tylko chwilowe niezgodności, które mają miejsce w każdym związku. Sylwia i Mikołaj - powodzenia!

Już 6. marca Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zadebiutują na parkiecie "Tańca z gwiazdami"!