Sylwia Bomba z "Gogglebox" pokazała się w kostiumie kąpielowym i jest jeszcze chudsza! „Ale chudzinka!” 

Znana z "Gogglebox. Przed telewizorem" wesoła Sylwia Bomba, to zdecydowanie jedna z największych ulubienic widzów TTV. Bohaterka popularnego telewizyjnego show zebrała pokaźną liczbę fanów, a jej profil w mediach społecznościowych - gdzie dzieli się kulisami swojego codziennego życia - obserwuje już ponad 700 tysięcy internautów. Jak się okazuje 34-latka stała się dla nich prawdziwą inspiracją i niejedna osoba podziwia ją szczególnie za niezwykłą metamorfozę. Gwiazda TTV, która kiedyś ważyła 90 kilogramów dziś może pochwalić się rewelacyjną sylwetką, a na jej Instagramie właśnie pojawiło się zdjęcie, na którym Sylwia Bomba pozuje w kostiumie kąpielowym i jest jeszcze chudsza!

Zobacz także: Sylwia Bomba z "Gogglebox" schudła 30 kg. Teraz zdradziła, jak to zrobić! "Robię rzeczy, których bym nie podejrzewała"

Sylwia Bomba jeszcze chudsza

Choć Sylwia Bomba nie raz musiała mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami internautów odnośnie je wyglądu, gwiazda TTV zdecydowanie nie bierze ich do siebie i nadal robi swoje, a metamorfoza którą przeszła naprawa ją ogromną dumą i trudno się dziwić. Kiedy bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" podzieliła się z fanami swoimi zdjęciami, które różni aż 30 kilogramów, ci oniemieli z wrażenia. Wszystko wskazuje na to, że teraz waga Sylwii Bomby jeszcze bardziej spadła. 34-latka opublikowała zdjęcie, na którym wraz z córką bawi się w basenie, a jej szczupła sylwetka nie umknęła uwadze internautów. Czy jej obserwatorzy mają powody do obaw?

- Super, ale Ty chudzinka - Jak się popatrzy na stare zdjęcia to inna osoba - Jaka chudzinka - czytamy w komentarzach.

Musimy przyznać, że różnica jest ogromna i nawet patrząc na ostatnie zdjęcia Sylwii Bomby, widać spadek kolejnych kilogramów. Niesamowicie płaski brzuch, którym pochwaliła się również na InstaStory, imponujące wcięcie w talii, bardzo szczupłe ręce i nogi... Jak skomentowała to główna zainteresowana?

Tak ostatnio mówią ale szczerze to ja tego nie widzę - odpowiedziała.

Jest się czym martwić? Okazuje się, że Sylwia Bomba wcale nie widzi, jak chudnie w oczach. Mamy nadzieję, że gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" dietę ma pod kontrolą i musimy przyznać, że wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jak oceniacie jej najnowsze zdjęcie?

Instagram

Sylwia Bomba pochwaliła się również swoim wcięciem w talii! Tak szczupła jeszcze nie była!

Instagram

Gwiazda TTV przeszła ogromną metamorfozę.