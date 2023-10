Sylwia Bomba to zdecydowanie największa gwiazda TTV. Od lat zasiada na słynnych kanapach "Gogglebox. Przed telewizorem" a niedługo zobaczymy ją również w Polsacie! Sylwia Bomba zawalczy o kryształową kulę w "Tańcu z Gwiazdami". Dziś to jedna z najbardziej lubianych gwiazd reality-show, a wiele kobiet, chce być takimi jak ona.

Na czym zarabia Sylwia Bomba z "Gogglebox"?

Sylwia Bomba z "Gogglebox" to nie tylko gwiazda telewizyjnego show ale również popularna influencerka i bizneswoman. Instagram i programy telewizyjne to nie jedyne jej źródło dochodu, chociaż nie da się ukryć, że zarobki z reklam na Instagramie mogą być naprawdę pokaźne, w końcu jej profil śledzi ponad 760 tysięcy osób! Sylwia Bomba z zawodu jest fotografem i ma własne studio fotograficzne, z którego chętnie korzystają również gwiazdy! Niewiele osób wie, że Sylwia Bomba nie tylko robi zdjęcia ale również ma dwa własne biznesy, a niedawno wydała również własnego e-booka. Na podstawie własnej spektakularnej metamorfozy, podczas której udało jej się rzucić ponad 30 kg, motywuje innych do walki o piękną sylwetkę. Na czym konkretnie zarabia Sylwia Bomba? Zobaczcie nasze wideo.

Instagram @sylwiabomba

Sylwia Bomba w ostatnim czasie podjęła trudną decyzję o rozstaniu z dotychczasowym partnerem Jackiem, z którym ma córkę. Gwiazda "Gogglebox" przed telewizorem nie zdradziła jednak powodów rozstania, tłumacząc że dla dobra Antosi nie chciałaby więcej poruszać spraw dotyczących jej taty.