Co jeszcze musiały zrobić dziewczyny? Dziewczyny miały również okazję po raz kolejny sprawdzić się podczas sesji. Tym razem był to ukryty casting dla jednej z marek odzieżowych. Po wejściu do sklepu, dostały 15 minut na wybranie sobie stylizacji na randkę. Zdjęcia w indywidualnie skomponowanych strojach wykonał im Maciej Piórko - artysta specjalizujący się w fotografii modowej i reklamowej.

Dziewczyny pozowały nie wiedząc, że z ukrycia obserwują je przedstawicielki marki, które wyłoniły zwyciężczynię zadania. Zdecydowały jednogłośnie, że najlepiej poradziła z nim sobie Justyna. Wtedy także okazało się, o co toczyła się walka. Nagrodą było zostanie twarzą jesiennej kampanii, czyli pojawienie się na billboardach we wszystkich sklepach marki w całym kraju. Mimo że pozostałe uczestniczki gratulowały Justynie, trudno im było ukryć zazdrość i niezadowolenie z takiej decyzji.