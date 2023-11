Szczerze, uważam że Pan Tyszka ma racje. Źle się wyraził, ale taki już jest. Modelka ma o siebie dbać. Ma sprawić, aby potencjalny konsument chciał kupić produkt. Szczerze nie widziałam na wybiegach teraz tak wychudzonych dziewczyn. Przeważnie są to sylwetki fit. Spójrzmy tylko na aniołki VS, które chodzą w innych pokazach, a maja jędrne kształty. Moim zdaniem ten program, pokazuje tylko to, że lepiej pozostać w takim ciele niż postarać się o lepsze. A myślę, że to jak ktoś o siebie walczy,świadczy o jego silnym charakterze i taki człowiek imponuje. Pan Tyszka też miał rację z tym, że modelki plus size zawsze chudną, jeśli chcą już gdzieś widnieć w tym świecie. Naprawdę nie chcę krytykować kobiet większych rozmiarów. Bo uważam, że niektóre panie po prostu tak super uwydatniają swoje atuty, a chowają lekkie mankamenty, że wyglądają lepiej od innych szczuplejszych kobiet.

Po prostu modelka to zawód i tak już zostało przyjęte, że te dziewczyny muszą mieć zadbane szczupłe ciała. Ja wole o siebie dbać i patrzeć jak moje ciało zmierza w lepszym kierunku. Akurat leciał odcinek w tv na siłowni,to dało mi jeszcze więcej motywacji by dbać o to jak wyglądam - czytamy jeden z komentarzy u Rafała Maślaka (pisownia oryginalna).