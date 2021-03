Stella z "Love Island" ważyła 18 kg więcej. Koledzy wymyślili jej okrutne przezwisko i znęcali się nad nią psychicznie

Stella z "Love Island" jest niewątpliwą faworytką programu. Od samego początku tworzy z Piotrem bardzo mocną relację, a żaden z nowych uczestników jak na razie jej nie zaburza. Stella ma 29 lat i jest pełną wigoru fanką siłowni. Jednak nie zawsze tak było. Islanderka wyznała, że kiedyś ważyła 18 kilogramów więcej! Spotykała się wówczas z ogromną krytyką i przezwiskami. Choć dziś ją to bawi, wtedy nie było jej do śmiechu. Przykre uwagi stały się motywacją do sporej zmiany. Stella nie tylko schudła, ale poddała się także upiększającym operacjom.

Stella z "Love Island" o swojej wadze: "Byłam takim grubaskiem"

Stella wielokrotnie powtarzała, że jej wielką pasją jest sport i siłownia. Dziś jej ciało emanuje urodą i szczupłością, jednak nie zawsze tak było. Wcześniej Islanderka ważyła 18 kilogramów więcej i jak każda osoba z nadwagą musiała radzić sobie z krytyką otoczenia:

Byłam takim grubaskiem. Któregoś dnia powiedziałam sobie, dobra zaczynamy coś robić. Zaczęłam od diety, a później zaczęłam trenować. Następnie przerodziło się to w moją pasję i hobby - wspomina dawne czasy Stella w rozmowie z "pomponikiem.pl"

Dodatkowo, szczególnie w czasach szkolny Stella musiała poradzić sobie z przezwiskami. Jedno zostało z nią do dziś:

Zdarzyło się, że ktoś sprawił mi przykrość. Zmotywował mnie to do bycia atrakcyjną. Zaczęło się to już w latach szkolnych. Mówili na mnie "Stella Nutella". Teraz mnie to bawi, ale wtedy było mi smutno - mówiła dla "pomponika.pl"

Dziś Stella może pochwalić się naprawdę pięknym, wyrzeźbionym ciałem. Islanderka zadbała także, by wyglądało kobieco i zdecydowała się na powiększenie piersi. Ta operacja kosztowała ją aż 12 tysięcy złotych! Jednak, jak patrzymy na Islanderkę jest z siebie bardzo zadowolona i nie może narzekać na brak powodzenia na miłosnej wyspie. Niemal każdy nowy uczestnik wyraził nią zainteresowanie, a z kolei Piotr, z którym mają najmocniejszą relację, nie szczędzi jej komplementów!

Stella dziś ma dystans do tamtych wydarzeń.

Stella i Piotr są jak na razie faworytami programu. Nawet pojawienie się nowych uczestników nie wpłynęło na ich relację.