Stefano Terrazzino to jeden z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy, którzy zyskali sławę dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Włoch wystąpił również w ostatniej edycji, w dodatku bardzo dla niego udanej - wraz z Anetą Zając zdobył bowiem Kryształową Kulę. Prasa z kolei poświęcała mu sporo miejsca z uwagi na domniemany romans z aktorką. Przypomnijmy: Zając i Terrazzino mają romans? Słowa matki Stefano wiele tłumaczą

Reklama

Początkowo żadne z nich nawet nie komentowało plotek na temat ich zażyłej relacji. Po wielkim finale "TzG" dziennikarze nieustannie pytali Zając o romans ze Stefano i w końcu doczekali się odpowiedzi - gwiazda zaprzeczyła, jakoby cokolwiek łączyło ją z przystojnym Włochem. To nie zdziwiło zupełnie internautów, którzy gorąco dyskutują na forach internetowych i w komentarzach pod publikacjami na portalach plotkarskich. Większość z nich nie wierzyła w romans pary od początku z jednego prostego powodu - ich zdaniem Stefano jest gejem.

Zobacz: Donatan sugeruje, że Kwiatkowski jest gejem? Ten komentarz wiele tłumaczy

Tancerz nigdy nie wypowiadał się na temat swojej orientacji. W jednym z wywiadów sprzed lat sugerował nawet, że jest w związku ze swoją taneczną partnerką, Alessią Surovą. Nigdy jednak nie bywał widywany w towarzystwie kobiet, z którymi mogła go łączyć jakaś zażyłość. To szybko doprowadziło do powyższej konkluzji.

Myślicie, że to prawda czy tylko wesoła twórczość internautów?

Zobacz także

Zobacz: Stefano Terrazzino pokazał przystojnego brata. To prawdziwe ciacho