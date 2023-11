Reklama

Już jest! Mamy najnowszy spot, promujący dziewiątą edycję "The Voice of Poland" z udziałem czwórki trenerów - Patrycji Markowskiej, która wraca do programu po długiej przerwie, Michała Szpaka oraz dwóch nowych gwiazd w show - Grzegorza Hyżego oraz Piotra Cugowskiego.

Kto wypadł najlepiej?

Dziewiąta edycja programu ruszy już 1. września 2018 roku, oczywiście w TVP 2. W spocie gwiazdy show śpiewają rockowy utwór napisany przez Nicka Sincklera.

Ten spot jest w klimacie naszych Trenerów! Muzyczny, energetyczny i rockowy!

Podoba się Wam?

Przypomnijmy - poprzednią edycję programu wygrała Marta Gałuszewska z drużyny Michała Szpaka.

Michał Szpak jest największą gwiazdą show?