Pan Lektor nie pokazuje swojej twarzy ale podczas wywiadu z naszą reporterką opowiedział o swoim życiu prywatnym. Zdradził nam również, skąd czerpie wenę, a także czy polubił uczestników "Hotelu Paradise". Jego odpowiedzi mogą zaskakiwać. Sprawdźcie, co powiedział!

Pan Lektor zdradził, że sam pisze teksty do programu. Nasza reporterka zapytała go, jak to jest z weną. Wiadomo, że czasami nie ma pomysłów, co wtedy?

Wtedy nadzieja w alkoholu - żartuje. I szybko dodaje: - Można sobie walnąć jeden, dwa, trzy, a nawet osiem kieliszków wina. Ale to jest droga donikąd - mówi zdecydowanie Pan Lektor.

Prawda jest taka, że wena przychodzi po dużo bardziej prozaicznych zajęciach. Zobaczcie jakich!

Pan Lektor, zdradził nam również dlaczego zawsze broni uczestników.

Wiadomo, że na dzień dobry kogoś mogę polubić bardziej, a kogoś mniej [...] - zaczął Pan Lektor.

Jesteście ciekawi, jak Pan Lektor się relaksuje, jakie ma sposoby na wenę oraz kogo najbardziej nie lubi? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w materiale wideo.

