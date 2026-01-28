Ksiądz Rafał Główczyński to 40-letni duchowny katolicki ze zgromadzenia salwatorianów, znany szerzej jako „Ksiądz z osiedla”. Mieszka w Piastowie, a na co dzień działa w Warszawie. Rozpoznawalność zyskał dzięki niekonwencjonalnej działalności duszpasterskiej oraz aktywności w mediach społecznościowych. W 2026 roku pojawi się jako uczestnik trzeciego sezonu programu „The Traitors. Zdrajcy” w TVN, co wywołuje w sieci spore poruszenie.

"Ksiądz z osiedla" wystąpi w hicie TVN. Tego nikt się nie spodziewał

To już oficjalne. Ksiądz Rafał Główczyński roku pojawi się jako uczestnik trzeciego sezonu programu „The Traitors. Zdrajcy” w TVN. Na czym polegają zasady reality show? Uczestnicy zostają podzieleni na dwie grupy – Lojalnych i Zdrajców i biorą udział w psychologicznej rozgrywce. Ich celem jest przetrwanie oraz wyeliminowanie przeciwników. Stawką jest nagroda w wysokości pół miliona złotych. Edycja została zrealizowana w zamku Château de Bournel we Francji, który stanowi scenerię gry pełnej intryg i manipulacji.

Oficjalnie. Będę w @thetraitorstvn CZEMU???? Bo mnie zaprosili.PO CO??? Żeby dotrzeć do tych, co nie chodzą do Kościoła ale oglądają telewizję.CO KSIADZ TAM ROBIŁ??? Ewangelizował.JAK??? Obejrzyjcie i zobaczcie ogłosił w mediach społecznościowych.

Kontrowersje wokół "Księdza z osiedla"

Od pewnego czasu działania "Księdza z osiedla" w przestrzeni medialnej wywołują liczne kontrowersje. W 2024 roku ksiądz Rafał Główczyński otworzył w Warszawie klubokawiarnię „Cyrk Motyli” w formule „zapłać, ile możesz”. Lokal ten powstał w miejscu po dawnej agencji towarzyskiej, co miało według duchownego wymiar symboliczny. Tłumaczył, że Kościół powinien być obecny także tam, gdzie się go nie spodziewamy. Inicjatywa wywołała w sieci prawdziwą burzę.

Kolejne kontrowersje wybuchły w 2025 roku, kiedy Główczyński założył konto na OnlyFans – platformie kojarzonej głównie z treściami dla dorosłych. Celem było pozyskanie środków finansowych na działalność klubokawiarni i wsparcie inicjatyw społecznych. Ksiądz publikował tam treści o charakterze refleksyjnym i duchowym, skierowane do osób znajdujących się poza strukturami Kościoła. Wkrótce po uruchomieniu konta, po licznych wiadomościach i telefonach, zdecydował się jednak na jego usunięcie.

Wydawało mi się to dobre, by spotkania dla seniorów, rodziców z dziećmi niepełnosprawnościami, dla ubogich, czy jakieś koncerty i spotkania, finansować ze środków pozyskanych od osób, które normalnie przeznaczyłyby te środki na treści 18+. W wyniku wielu rozmaitych wiadomości prywatnych i telefonów stwierdziłem, że jednak z tego zrezygnuję tłumaczył się ze swoich decyzji.

Kiedy 3. edycja "The Traitors. Zdrajcy"?

Premiera trzeciego sezonu programu „The Traitors. Zdrajcy” odbędzie się 22 lutego 2026 roku o godzinie 19:45 w stacji TVN. Program będzie również dostępny na platformach HBO Max oraz Player.pl.

