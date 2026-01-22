Joanna Jabłczyńska to aktorka, która od lat cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Teraz fani będą mogli oglądać ją na ekranie nie tylko w serialach. Gwiazda już niebawem poprowadzi nowy program śniadaniowy - będzie go można oglądać w każdą sobotę i niedzielę od 31 stycznia.

Joanna Jabłczyńska zdobyła serca widzów

Joanna Jabłczyńska znana jest przede wszystkim z roli Marty Konarskiej w popularnym serialu „Na Wspólnej”, w którym występuje od 2003 roku. Jej kariera artystyczna rozpoczęła się już w dzieciństwie - jako ośmiolatka dołączyła do Telewizyjnego Zespołu Dziecięcego Fasolki i potem prowadziła programy dla młodszej widowni, co dało jej mocne podstawy do dalszych medialnych sukcesów.

Oprócz pracy na planie serialu i w dubbingu do znanych animacji Jabłczyńska łączy życie aktorskie z działalnością prawniczą – ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i prowadzi własną kancelarię, a także angażuje się w liczne akcje charytatywne i społeczne. Jej wszechstronność, łączenie kariery artystycznej z edukacją i działalnością społeczną oraz stała obecność w mediach sprawiają, że pozostaje jedną z bardziej cenionych postaci polskiego show-biznesu.

Joanna Jabłczyńska poprowadzi śniadaniówkę

W ostatnich dniach media obiegły informacje o kolejnym zawodowym kroku Joanny Jabłczyńskiej, który może zaskoczyć wielu widzów. Aktorka została nową prowadzącą programu "Dzień Dobry, Remoncie!", który będzie emitowany na antenie Remonty TV. Będzie go można oglądać na żywo w każdy weekend - w soboty i niedziele w godzinach 08.00-11.00. Audycja powstaje w specjalnie zaaranżowanym studiu w Domotece, gdzie odbyła się również oficjalna inauguracja nowego kanału. U boku Jabłczyńskiej w roli współprowadzącego pojawi się aktor Sebastian Stankiewicz.

Pierwsze, historyczne wydanie programu poprowadzi wyjątkowy duet, gwarantujący połączenie profesjonalizmu z humorem: Joanna Jabłczyńska - aktorka i pasjonatka budownictwa, znana widzom stacji Remonty TV z programu Dach na 5+ oraz Sebastian Stankiewicz - aktor charakterystyczny i komediowy, który zadba o to, by poranki z wiertarką i pędzlem były pełne uśmiechu przekazał nadawca.

