"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga ujawni prawdę o Karolu? To "wywoła zamieszanie" - zapowiada

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio odpowiadała na pytania od fanów. Podczas Q&A na jej InstaStories nie zabrakło oczywiście pytań o jej udział w eksperymencie, a także o jej książkę! Jak przyznaje Iga, jej treść na pewno wywoła zamieszanie. Czyżby uczestniczka planowała wyjawić nieco więcej szczegółów na temat swojej relacji z Karolem w programie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga zdradza szczegóły swojej książki o show!

Ostatnio znów głośno zrobiło się wokół byłych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszystko za sprawą specjalnych odcinków show, które już pojawiły się na platformie Player.pl. Dowiedzieliśmy się z nich naprawdę wielu zakulisowych spraw - między innymi Iga szczerze przyznała, że nie chce znać Karola! Jak zdradziła, była w ogromnym szoku, gdy zobaczyła finałowy odcinek i dowiedziała się, co na jej temat powiedział Karol. Do tego seria niedomówień i nieporozumień w trakcie programu sprawiły, że dziś Iga nie zamierza utrzymywać kontaktów z Karolem. Jak się okazało, Karol również nie ma zamiaru kontaktować się z programową żoną....

Screen/Player.pl TVN

Iga zdradziła również, że wielu istotnych spraw w kontekście jej relacji z Karolem kamery niestety nie zarejestrowały. Iga przyznała, że z perspektywy czasu już wie, iż razem z programowym mężem popełnili błąd nie omawiając kluczowych kwestii przed kamerami.

Czy jednak niedługo się o nich dowiemy? Jak się okazało, Iga postanowiła spisać swoje wspomnienia z udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" i być może za jakiś czas doczekamy się premiery jej książki. Jak przyznała sama Iga, to może wywołać zamieszanie!

[...] Mam już prawie całość, ale oczywiście do gramatycznych popraw. Jest to na razie zbiór spisanych wspomnień. Na pewno czekam do końca kontraktu. Nie łamię tam żadnych punktów kontraktowych, ale chyba chciałabym czuć pełną wolność jeśli to wydam. Druga rzecz jest taka, że miałam ogromne parcie na wydanie jej rok temu. Teraz nie wiem, czy chciałabym wracać do tego całego szumu. Treść na pewno wywoła trochę zamieszania i nie wiem, czy jeszcze tego chcę. Trochę jeszcze ze sobą walczę w tym temacie - zdradziła Iga.

Instagram/Iga Śmiechowicz

Jak myślicie, jakie wątki może zawierać książka Igi? Nie ulega wątpliwości, że temat Karola musiałby zostać poruszony - w końcu na ich relacji opierał się cały eksperyment. Choć Iga wyznała podczas Q&A, że nie jest zazdrosna o to, że Karol się związał z Laurą, to jednak w odcinku specjalnym przyznała, że mimo wszystko ma trochę żalu do koleżanki z show, a z kolei programowego męża nie chce nawet znać. No cóż, jeśli Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rzeczywiście zdecyduje się opublikować swoją książkę, to z pewnością znów będzie głośno o uczestnikach 5. edycji eksperymentu!