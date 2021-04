"Ślub od pierwszego wejrzenia". "Zagotowało się we mnie!" Iga wściekła na Karola za "seksistowski" żart

Iga i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedno z trzech małżeństw, które powstało w programie. Od samego początku większość fanów twierdziła, że z ich związku nic nie będzie - niestety jak na razie wszystko wskazuje na to, że małżeństwo rzeczywiście się rozpadnie. Ostatnia sytuacja w programie zaogniła jeszcze bardziej sytuację. Idze nie spodobał się żart Karola. O co poszło?

Kiedy Karol i Iga wypożyczali samochód, pracownik wypożyczalni zapytał:

- A państwo są jacyś sławni? - zapytał pracownik. - Tak, jest z nami obstawa ochroniarzy - odpowiedział Karol, szczerze się śmiejąc. - Mam cenną żonę i nie chcę jej stracić - dodał z uśmiechem na twarzy.

Ten żart nie spodobał się Idze.

- Zagotowało się we mnie. Myślałam już tylko o tym. Po prostu zamilkłam - powiedziała do kamery.

Karol przeprosił Igę, kiedy domyślił się że żart nie spodobał się Idze. Ona nie do końca dała się przeprosić... Uważacie, że Iga słusznie zareagowała na dowcip Karola, a może jej reakcja była przesadzona?

Od początku większość fanów twierdziła, że Iga i Karol nie pasują do siebie.

Czy mimo to ich relacja ma szansę przetrwać?