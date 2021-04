W najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byliśmy świadkami powrotu świeżo upieczonych małżonków z podróży poślubnych, ich pierwszych spięć, a także rozczarowań. I choć większość widzów skupiła się na problemach w relacji Laury i Macieja, czy manualnych zdolnościach Karola, który postanowił pomóc Idze w remontowaniu jej mieszkanie, nie zabrakło także tych, dla których to Izabela i Kamil skradli całe show. Fani matrymonialnego hitu TVN7 podkreślają, że zachowanie tej pary oraz ich najbliższych rozbawiło ich do łez. Teraz sytuację postanowił skomentować główny zainteresowany. Odpowiedź Kamila jest bezbłędna!

Zachowanie Izy i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozbawiło widzów do łez

"Ślub od pierwszego wejrzenia" już od pięciu edycji dostarcza nam wiele wzruszeń i radości. To na naszych oczach zupełnie nieznani sobie single poddają się szeroko zakrojonym badaniom psychologicznym i antropologiczny, by na podstawie ich wyników wejść w związek małżeński z zupełnie nieznaną sobie osobą. I choć format przyzwyczaił nas do tego, że powroty świeżo upieczonych telewizyjnych małżonków z podróży poślubnych mają często słodko-gorzki smak, to to, co wydarzyło się w najnowszym sezonie programu z pewnością przejdzie do historii!

Po szalonym wyjeździe do Sopotu, Izabela i Kamil wrócili do codziennego życia. Już sama podróż do domu, bohaterów hitu TVN7 była inna niż pozostałych uczestników. Parze towarzyszyła bowiem siostra Kamila oraz jej mąż. To jednak powitanie małżonków w domu rodziców Izabeli okazało się największą niespodzianką nie tylko dla uczestników programu, ale też widzów. Mama Izy w towarzystwie przyjaciółki charyzmatycznej blondynki, postanowiła przywitać młodych lampką szampana oraz... bigosem.

Witamy młodą parę w naszym rodzinnym domu. Nie witamy was tradycyjnie chlebem i solą, tylko bigosem - zachwalała swoją potrawę mama Izabeli.

Jak się okazuje niecodzienne powitanie tak rozbawiło widzów, że postanowili dać upust swoim emocjom za pośrednictwem Instagrama.

- Przecież oni tylko piją, tylko dzwonią. - Kamil i Iza, to się uda! - Super teściowa - piszą widzowie.

Na reakcję Kamila nie trzeba było długo czekać. Chłopak za pośrednictwem InstaStories nie tylko opublikował niektóre z uszczypliwych komentarzy internautów, ale też zamieścił cytat, który odzwierciedla jego uczucia.

Jeśli musisz kogoś oczernić, nie mów tego - ale napisz to, napisz na piasku blisko krawędzi wody - czytamy na InstaStories Kamila.

Myślicie, że również Iza odniesie się do słów internautów i stanie po stronie stronie swoich bliskich? Jak wy oceniacie całą sytuację?

Tuż po powrocie z podróży poślubnej Iza i Kamil zostali zaskoczeni nieoczekiwaną niespodzianką. Zobaczcie nagranie, które tak rozbawiło internautów:

Kamil i Iza z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na początku budzili wiele skrajnych emocji wśród internautów. Teraz małżonkowie są uznawani za jedną z najsympatyczniejszych i najlepiej zgranych par w historii show.