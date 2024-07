Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories opublikował mocny przekaz, w którym zwraca się do hejterów. Były uczestnik programu TVN pokazał, jakie wiadomości otrzymuje od internautów, którzy nie tylko krytykują m.in. ubrania, jakie znalazły się w sklepie internetowym, który założył z żoną, ale również w obrzydliwy sposób komentują wygląd Agnieszki. Ostre komentarze i wiadomości szokują, a Wojtek ma już tego dość!

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzięki udziałowi w programie zdobyli nie tylko miłość, ale również sporą popularność. Para ma wielu fanów, ale niestety są również internauci, którzy mocno ich krytykują i ostro komentują wszystko, co jest z nimi związane. Ostatnio Agnieszka i Wojtek ogłosili, że otwierają nowy biznes i okazało się wówczas, że para będzie prowadzić własny butik internetowy. W miniony weekend para podczas relacji na żywo pokazywała w sieci, jakie ubrania będzie można kupić w ich butiku, a teraz okazuje się, że był to kolejny powód dla hejterów, żeby uderzyć w Agnieszkę i Wojtka.

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazał, jak okropne wiadomości dotyczące sklepu, ale również wyglądu jego żony wysyłają niektórzy internauci. Treść tych wpisów szokuje...

Wojtek w emocjonalnej relacji na InstaStories skomentował okropne wiadomości i zapowiedział, że jest to jego ostatnia tego typu wypowiedź na ten temat ponieważ teraz będzie sam walczył z hejterami w sieci.

I sobie teraz odpowiedzcie na jedno pytanie, czy to jest hejt? Czy to jest, tak jak wiele osób się broni- które piszą te właśnie komentarze i wiadomości, to jest tylko konstruktywna krytyka? Oczywiście ich na szczęście nie ma dużo, wiele was nas broni, dziękujemy. Dziękujemy w sprawie też Antosi i to jest kolejna tutaj taka sprawa. Powiem wam tyle, tak jak obiecałem będę już o tym kończył mówić, będę po prostu teraz cicho z tym walczył. Będę blokował i czy zapraszają nas do Dzień Dobry TVN, czy też otwieramy kolejną firmę to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. I moi drodzy, otworzymy jeszcze trzecią, piątą i dziesiątą jeżeli tylko będziemy mieli ochotę bo nie mylą się tylko te osoby które nic nie robią- mówił Wojtek.