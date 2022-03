"Ślub od pierwszego wejrzenia" Agnieszka w czułym wyznaniu: "Uczymy się siebie po raz kolejny…"

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się swoim szczęściem. Były uczestnik kontrowersyjnego programu TVN podczas relacji na InstaStories zdradził, że ukochana córeczka odprowadziła go do pracy i pokazał urocze zdjęcie dziewczynki. Mała Antosia jest prawdziwym słodziakiem! Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał córkę Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od ponad dwóch tygodni spełniają się w roli rodziców. Dziecko pary pojawiło się na świecie dokładnie 4 stycznia, a następnego dnia świeżo upieczeni mama i tata przekazali swoim fanom radosną wiadomość. Jest z Nami❤️ Antosia - Tosia jak kto woli, urodziła się 4.01.2022 o 14:45 siłami natury. Dostała 10 punktów i jest największym naszym szczęściem. Mimo, że poród trwał ponad 15 godzin, a ja nadal czuje jego przebieg jest cudownie 🥰 No to zaczynamy nowy etap życia 💪🏼❤️- pisała Agnieszka na Instagramie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka przewiduje, jaka będzie jej córka! "Będziesz niezłym gagatkiem" Dziś wiemy już, że córeczka gwiazd "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma dwa imiona. Agnieszka i Wojtek zdradzili drugie imię swojej pociechy w nowym filmie opublikowanym na ich kanale na youtube.com. Mamy już naszą Antosię Anastazję Janik- wyznała szczęśliwa mama. Dumni rodzice nie ukrywają wizerunku małej Antosi i chętnie publikują w sieci zdjęcia dziewczynki. Teraz Wojtek pokazał najnowszą fotkę i zdradził, że córeczka odprowadziła go do pracy. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek o rodzicielstwie: "Niewyspani ale najszczęśliwsi" Córeczka Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od...